Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в закарпатском санатории



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Пэрис Хилтон

Светская львица решила приобрести лечебницу в Закарпатье

Наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон решила приобрести санаторный комплекс в украинском хуторе Деренивка. Санаторий расположен в предгорье Карпатских гор среди невероятных по красоте пейзажей.

В 2019 году теледива намерена провести на территории оздоровительного комплекса международный конкурс красоты. Какое именно мероприятие пройдет на курорте, пока неизвестно.

«Деренівська Купіль». Фото: booking.com

На данный момент представители светской львицы обсуждают детали сделки с владельцами учреждения «Деренівська Купіль». К концу лета стороны планируют прийти к договоренности.