  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в закарпатском санатории

    • Розсилка
    Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон проведет конкурс красоты в закарпатском санатории
    Пэрис Хилтон

    Светская львица решила приобрести лечебницу в Закарпатье

    Наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон решила приобрести санаторный комплекс в украинском хуторе Деренивка. Санаторий расположен в предгорье Карпатских гор среди невероятных по красоте пейзажей.

    В 2019 году теледива намерена провести на территории оздоровительного комплекса международный конкурс красоты. Какое именно мероприятие пройдет на курорте, пока неизвестно.

    75736384
    «Деренівська Купіль». Фото: booking.com

    На данный момент представители светской львицы обсуждают детали сделки с владельцами учреждения «Деренівська Купіль». К концу лета стороны планируют прийти к договоренности.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)

     

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ