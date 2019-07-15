Первая леди Украины трогательно поздравила дочь с днем рождения



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Владимир и Елена Зеленские с детьми

Александре Зеленской исполнилось 15 лет

Супруга президента Украины Елена Зеленская поздравила дочь с днем рождения. Трогательный пост с теплыми словами, адресованными 15-летней Александре, первая леди опубликовала у себя в Инстаграме.

«Лучшая девочка на земле C Днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!», - написала жена президента.

Владимир Зеленский последовал примеру жены и также запостил в Инстаграм фото дочери и подписал нежными словами.

«Сегодня тебе 15. Люблюююю!!!! Моя Сашуня», - написал президет.