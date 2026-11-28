Астрологічний прогноз для Стрільця на 29 листопада 2026 року

Стрільцям неділя сприятиме навчанню, подорожам, розширенню кругозору та пошуку нових вражень. Сонце у вашому знаку підсилює бажання рухатися вперед і не обмежуватися звичними можливостями. Можна запланувати поїздку, познайомитися з новою темою або поспілкуватися з людиною, яка допоможе подивитися на певну ситуацію під іншим кутом.

Трин Урана з Плутоном символічно підтримує оновлення світогляду й готовність відмовлятися від застарілих переконань. Водночас не варто плутати відкритість до нового з беззастережною довірою до будь-якої пропозиції. Перевіряйте інформацію, особливо якщо йдеться про гроші чи далекі плани. У стосунках краще не нав’язувати партнеру власне бачення майбутнього – спільні рішення потребують діалогу.

🔮♐ Що прогнозують зірки Стрільцю у неділю, 29 листопада

💼 Робота: приділіть увагу навчанню, професійним контактам і плануванню перспектив.

💰 Фінанси: розраховуйте витрати на подорожі та не покладайтеся лише на оптимізм.

❤️ Кохання: спільні враження й відверті розмови допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: оптимістичний, допитливий і сповнений бажання рухатися вперед.

💡 Порада дня: не відкидайте чужу думку, навіть якщо вона відрізняється від вашої.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти цікаву можливість для навчання, подорожі або особистого розвитку.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 29 листопада 2026 року

29 листопада варто бути відкритими до нових ідей, не боятися змінювати звичні підходи й знаходити час для творчості та спілкування. Водночас прагнення відстояти власну позицію не повинно перетворюватися на суперечку заради перемоги.

Уважність до слів, повага до особистих меж і готовність чути інших допоможуть провести день конструктивно.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.