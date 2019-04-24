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    Жизнь

    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?

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    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    Певица LP готовится к свадьбе. Где и когда пройдет торжество?
    • Розсилка

    Звезда намекнула, что свадебная церемония может состояться в Лас-Вегасе

    Совсем недавно украинские меломаны насладились сольным концертом певицы Lp. Автор хита Lost on You, популярная американская певица LP представила на столичной сцене новый альбом.  Кроме этого артистка, успела пообщаться с журналистами и рассказала, что ее путь к славе был тернистым.

    Более десяти лет LP писала песни другим артистам и даже работала официанткой.

    «Я работала официантом в ресторане, и там была девушка, которую звали так же, как и меня – Лаура. Та девушка работала дольше меня, и я сказала: «Ну хорошо, можете звать меня LP». Впоследствии и друзья начали меня так называть», – призналась певица.

    Впрочем, из-за внешности певицу часто путают с мужчиной. Но это ее совсем не обижает.

    «Однажды я путешествовала самолетом. Пока у меня была пересадка на другой рейс, я пошла в женскую уборную. Там было много кабинок. И женщина, с которой я летела, вышла из уборной. По ее взгляду я поняла: весь полет она думала, что я мужчина. Тогда я ей быстро сказала: «Привет!» – поделилась историей звезда в эфире программы «Ранок з Україною».

    Что касается личной жизни, то с 2015 года LP вместе с певицей Лорен Рут Уорд. Летом 2017 года Лорен сделала Лауре предложение. И теперь весь мир ждет свадьбу. Вот только где она будет? Одни пишут, что во Франции. Кто-то убежден – в Италии, ведь по происхождению LP итальянка. Сама же артистка говорит: могут свой выбор остановить вообще на Лас-Вегасе!

    А на вопрос, не хочет ли она в следующий раз приехать в Украину не одна, а уже с Лорен, LP ответила: «О! С удовольствием! Возможно, ей даже стоит выйти со мной на сцену»

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