Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут

Гайден Панеттьєрі відверто розповіла про свою орієнтацію

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка американська акторка Гайден Панеттьєрі здійснила камінгаут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю актриси Us Weekly.

Гайден Панеттьєрі, яка є відомою американською акторкою італійського походження та зіркою Голлівуду, зізналася, що її приваблюють не лише чоловіки, але й жінки. Про це вона раніше не розповідала публічно, оскільки не знаходила для цього слушного часу.

Також на вибір Гайден Панеттьєрі не розкривати свою орієнтацію вплинула хвиля заяв зірок, які здійснили камінгаут. Акторка не хотіла брати участь у цьому та вважала такі дії «хайпом».

Однак у 36 років актриса наважилася та зробила камінгаут: «Я можу впевнено сказати – я бісексуалка. Це те, чим я ніколи не могла поділитися зі світом, бо для цього просто ніколи не був слушний час. Або я була занадто молодою, і мене змушували бути ідеальною весь час. Мене не заохочували просто бути собою. Потім настав період, коли мені здавалося, що камінгаути людей, особливо жінок, були хайпом. Я боялася, що, якщо бути відвертою, це буде схоже на те, як я приєднаюся до цієї тенденції».

Володимир Кличко познайомився з Гайден Панеттьєрі перед початком 2010 року

Колишня Володимира Кличка також зізналася, що мала досвід побачень із жінками, однак він був невдалим. Причиною було те, що акторка не могла розслабитися під час зустрічі із жінками та переймалася через журналістів, які не залишали її без уваги.

«Було страшно, бо на мене завжди чекали папараці, які всюди за мною стежили. У мене було дуже мало приватності. Я зустрічалась із жінками. Навіть у дитинстві я набагато більше захоплювалась жінками, ніж чоловіками. Я досліджувала це, але оскільки я ні з ким цим не ділилася, у мене не вистачало сміливості повністю поринути в це емоційно», – розповіла зірка Голлівуду.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко розійшлися у 2018 році

Володимир Кличко познайомився з Гайден Панеттьєрі перед 2010 роком на вечірці. Згодом пара почала зустрічатися, уперше на публіці закохані показались під час музичного фестивалю в Гамбурзі.

У стосунках Кличка та Панеттьєрі були й розставання. У 2014 році в них народилась донька, тому весілля перенесли. Однак у 2018 році пара розійшлася.

