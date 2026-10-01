Операція «Чистилище». Угорський прем’єр заявив про арешти найближчого кола Орбана

«Операцію Чистилище» угорська влада започаткувала як масштабну кампанію з перевірки рішень та операцій попереднього уряду

Слідство взялося за колишніх урядовців, які працювали в команді попереднього прем’єра Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про новий етап так званої «Операції Чистилище» – кампанії з розслідування можливих корупційних правопорушень часів правління Віктора Орбана. За його словами, справа вже дісталася найближчого політичного оточення колишнього угорського прем’єра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Приводом для заяви Мадяра стало затримання колишнього міністра національного розвитку Угорщини Міклоша Шештака. Він працював в уряді Орбана у 2014-2018 роках.

Шештака підозрюють у корупційних правопорушеннях, пов’язаних із державними коштами та закупівлями. Водночас колишній міністр заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Паралельно угорська прокуратура розслідує справу ще одного колишнього міністра уряду Орбана – Балажа Ханко. Нині він є депутатом угорського парламенту від партії «Фідес».

Зазначається, що Ханко підозрюють у незаконному розподілі понад 17 млрд форинтів державних коштів. Слідство перевіряє більш ніж тисячу випадків, у яких гроші Національного культурного фонду могли використовуватися не відповідно до передбаченого законом призначення. Ханко також не визнає своєї вини.

Мадяр заявив, що «Операція Чистилище» має на меті перевірку діяльності попередньої влади та повернення державних коштів, якщо буде встановлено порушення.

За словами угорського прем’єра, розслідування вже наблизилися до «найвужчих кіл» політичного середовища Орбана. Саме тому Мадяр назвав затримання та кримінальні провадження щодо колишніх урядовців важливим етапом кампанії.

«Операцію Чистилище» угорська влада започаткувала як масштабну кампанію з перевірки рішень та операцій попереднього уряду. Йдеться, зокрема, про державні закупівлі, дотації, концесії, використання коштів Європейського Союзу та діяльність державних компаній.

Варто нагадати, що парламент Угорщини тимчасово позбавив депутатської недоторканності прем’єра Петера Мадяра у справі про інцидент з телефоном 2024 року. Це відкриває можливість для продовження кримінального провадження щодо політика.