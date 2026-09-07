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Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Колишній голова поліції Польщі Ярослав Шимчик
Фото: Informacyjny Serwis Policyjny

Ярославу Шимчику інкримінують незаконне володіння гранатометом та ненавмисне створення загрози для життя і здоров’я людей

У районному суді Варшави-Мокотова розпочався судовий процес над колишнім головним командувачем поліції Польщі генерал-інспектором Ярославом Шимчиком. Справу порушили через вибух гранатомета, який генерал отримав під час офіційного візиту в Україну у грудні 2022 року. Про це повідомляє RMF24, пише «Главком».

Судовий процес проходить у закритому режимі.

Шимчику висунули два обвинувачення. Перше стосується незаконного володіння переносною зброєю – гранатометом без відповідного дозволу. Друге пов’язане з ненавмисним створенням загрози для життя та здоров’я багатьох людей, а також для майна.

Йдеться про вибух у кабінеті тодішнього головного коменданта польської поліції у штаб-квартирі відомства у Варшаві. Внаслідок інциденту були пошкоджені суміжні приміщення, а сам Шимчик отримав поранення і два дні перебував у лікарні. Також постраждав цивільний працівник поліції, якому госпіталізація не знадобилася.

Що відомо про гранатомети

За даними польських ЗМІ, під час візиту до Києва Шимчик отримав два протитанкові гранатомети. Один із них передав тодішній голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами члена польської делегації, цей гранатомет був уживаним і раніше використовувався проти російських танків. Тубус переробили на своєрідний динамік. Українська сторона запевнила польських колег, що всередині не залишилося вибухових матеріалів.

Згодом польська делегація зустрілася з головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергієм Круком. Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар показав польським представникам приміщення, де зберігалися знешкоджені боєприпаси, зокрема снаряди та міни.

Перед від’їздом Бондар також подарував Шимчику тубус гранатомета. За словами української сторони, він був використаний і безпечний для транспортування.

Делегація повернулася до Варшави автомобілем, а подаровані тубуси Шимчик залишив у задній частині свого кабінету.

Як стався вибух

Наступного дня після повернення до Польщі Шимчик вирішив перемістити подарунки. Коли він поставив один із тубусів вертикально на підлогу, приблизно за секунду пролунав вибух.

Сам генерал розповідав, що вибух був настільки потужним, що удар пошкодив підлогу та стелю в будівлі поліції.

Військові експерти, яких цитували польські ЗМІ, зазначали, що гранатомет не мав би спрацювати самостійно, якщо тільки не був пошкоджений. Серед можливих причин також називали випадкове натискання на частину пускового механізму, яку могли недостатньо ретельно перевірити.

Розслідування 

Розслідування інциденту згодом призупинили. Причиною стало те, що українська сторона тривалий час не відповідала на польські запити про надання правової допомоги.

У липні 2025 року провадження поновили після того, як українська сторона вийшла на зв’язок із Регіональною прокуратурою у Варшаві та передала певні матеріали у справі. Польський прокурор вирішив, що цього достатньо для продовження розслідування, і підготував додатковий запит до України.

Польські слідчі, зокрема, хотіли допитати людей, які могли знати обставини передачі гранатомета польській делегації у Києві. Йшлося також про водіїв та працівників технічного обслуговування.

Окремо прокуратура мала з’ясувати, чи міг Шимчик стати жертвою диверсії. Це питання розглядали в межах окремого провадження.

Наразі справа щодо дій колишнього головного коменданта польської поліції перейшла до суду. Шимчик має відповідати за висунутими йому обвинуваченнями, а суд має встановити обставини зберігання гранатомета та вибуху в будівлі Головного управління поліції.

Нагадаємо, вибух стався у грудні 2022 року після повернення Шимчика з офіційного візиту в Україну. Після інциденту польська сторона також відкрила провадження, а українські правоохоронці розпочали власне розслідування.

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Теги: боєприпаси розслідування прокуратура вибух

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