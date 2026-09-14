Рош га-Шана в Умані: правоохоронці розпочали розслідування смерті британця

Чоловік проживав у Лондоні та приїхав в Україну 10 серпня

В Умані Черкаської області 12 вересня, під час святкування Рош га-Шана, виявили тіло 44-річного громадянина Великої Британії. Про це повідомили поліція Черкаської області та Об'єднана єврейська громада України.

Близько 12:00 до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вулиці Коцюбинського. Загиблого знайшли у лісосмузі навпроти одного з будинків.

Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 44-річний громадянин Великої Британії, який проживав у Лондоні. До України чоловік в'їхав 10 серпня 2026 року. В Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що загиблий був британським євреєм і батьком сімох дітей.

За даними поліції, на тілі чоловіка попередньо не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Водночас, за інформацією The Jerusalem Post, на яку посилається Об'єднана єврейська громада України, на тілі виявили ознаки насильства. Ці дані наразі розходяться, а обставини смерті встановлюються. Правоохоронці розпочали розслідування за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили коло людей, із якими чоловік контактував під час перебування в Умані. За словами його знайомих, він не мав постійного місця проживання, намагався мінімізувати контакти з іншими людьми та більшість часу проводив сам. Вони також розповіли правоохоронцям, що чоловік неодноразово приходив до лісосмуги, де його згодом виявили, щоб помолитися. За даними інших ЗМІ, саме туди тіло принесло усамітнену молитву (хітбодедут, прийняту серед брацлавських хасидів) – тіло виявила група паломників, яка прямувала туди для власної молитви. Ці обставини поліція перевіряє в межах розслідування.

Питанням передачі тіла для поховання займаються представники організацій ZAKA та United Hatzalah в Умані у взаємодії з українською владою.

Рош га-Шана в Умані

Цьогорічне святкування Рош га-Шана в Умані проходило 11–13 вересня. Станом на ранок 11 вересня до міста прибули понад 45 тис. паломників-хасидів.

Для забезпечення безпеки під час паломництва українські правоохоронці працювали спільно з іноземними колегами. Зокрема, вулиці Умані патрулювали ізраїльські поліцейські, які також проводили роз'яснювальну роботу серед паломників.

У місті з 4 до 17 вересня діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Обмеження запровадили через проведення Рош га-Шана та масовий приїзд паломників.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ще наприкінці липня застерігало прочан-хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні. Водночас до міста традиційно прибувають тисячі паломників, які приїжджають відзначити єврейський Новий рік біля могили рабі Нахмана.