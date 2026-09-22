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Названо офіційну причину смерті акторки Гейден Панеттьєр

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Під час слідства не виявлено травм, які могли б призвести до смерті акторки
фото: іnstagram.com/haydenpanettiere

Коронер встановив, що смерть 36-річної акторки була нещасним випадком

Стала відома офіційна причина смерті американської акторки Гейден Панеттьєр, відомої за серіалами «Герої» та «Нешвілл». Коронер округу Грінвілл у Південній Кароліні встановив, що вона померла через токсичну дію фентанілу та інших препаратів. Смерть акторки класифікували як нещасний випадок. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на висновок коронера, пише «Главком».

Згідно з результатами розтину, у крові Панеттьєр виявили фентаніл, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін. Причиною смерті визначили саме токсичний вплив цих речовин. Під час розтину не виявили травм, які могли б призвести до смерті, що спростовє версію з можливим вбивтсвом акторки.

Панеттьєр померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її знайшли непритомною у квартирі в Грінвіллі, після чого медики понад 40 хвилин намагалися її реанімувати. Акторка здобула популярність завдяки ролям у серіалах «Герої» та «Нешвілл». Також вона знімалася у фільмах «Крик 4» і «Крик 6».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідували обставини смерті Панеттьєр, зокрема походження препаратів, які могли бути пов’язані з її смертю. До оприлюднення остаточного висновку коронер заявляв, що причина смерті залишається невстановленою.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Зрештою у квартирі акторки знайшли препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибули дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію». Водночас офіційної прични смерті зірки досі не названо. 

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.

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Теги: Гайден Панеттьєрі акторка Володимир Кличко

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