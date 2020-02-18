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    Жизнь

    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером

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    <p>29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе с 61-летним бизнесменом Майклом Льюисом</p> <div></div> - Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером

    29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе с 61-летним бизнесменом Майклом Льюисом

    Ради возлюбленного племянница принцессы Дианы решила принять другую религию

    29-летняя британская модель Китти Спенсер готова продемонстрировать свою искреннюю любовь к владельцу компании одежды Whistles. Спенсер, всю свою жизнь исповедовавшая англиканство, планирует принять иудаизм. Девушка будет учить иврит, соблюдать шаббат и следовать определенным ограничениям в питании.

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    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером
    Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером

    Китти вместе с женихом-мультимиллионером недавно застали около синагоги в Лондоне. «Она принимает религиозные наставления», - процитировали инсайдера в The Times.

    Спенсер получила предложение руки и сердца от бизнесмена в канун Рождества. Избранник Китти моложе ее отца всего на пять лет, но влюбленных не пугает разница в возрасте.

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    Китти Спенсер с женихом на прогулке 

    Для двоюродной сестры принцев Уильяма и Гарри брак станет первым. Майкл ранее был женат. Предприниматель сыграл свадьбу с экс-супругой по еврейским обычаям. В отношениях с ней у Льюиса родилось трое детей.

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