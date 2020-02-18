Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради свадьбы с мультимиллионером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе с 61-летним бизнесменом Майклом Льюисом

Ради возлюбленного племянница принцессы Дианы решила принять другую религию

29-летняя британская модель Китти Спенсер готова продемонстрировать свою искреннюю любовь к владельцу компании одежды Whistles. Спенсер, всю свою жизнь исповедовавшая англиканство, планирует принять иудаизм. Девушка будет учить иврит, соблюдать шаббат и следовать определенным ограничениям в питании.

Китти вместе с женихом-мультимиллионером недавно застали около синагоги в Лондоне. «Она принимает религиозные наставления», - процитировали инсайдера в The Times.

Спенсер получила предложение руки и сердца от бизнесмена в канун Рождества. Избранник Китти моложе ее отца всего на пять лет, но влюбленных не пугает разница в возрасте.

Китти Спенсер с женихом на прогулке

Для двоюродной сестры принцев Уильяма и Гарри брак станет первым. Майкл ранее был женат. Предприниматель сыграл свадьбу с экс-супругой по еврейским обычаям. В отношениях с ней у Льюиса родилось трое детей.