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    Шоу-биз

    Сергей Притула с «варьятами» высмеяли языковую политику «1+1» (видео)

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    <p>&laquo;Руководство коллег из &laquo;плюсов&raquo; усвоили&raquo;, - написал Притула</p> <div></div> - Сергей Притула с «варьятами» высмеяли языковую политику «1+1» (видео)

    «Руководство коллег из «плюсов» усвоили», - написал Притула

    «Варьяты» потроллили «1+1»

    Известный телеведущий , шоумен Сергей Притула поделился в своем Фейсбуке видео репетиции, в котором посмеялся над каналом «1+1». «Руководство коллег с «плюсов» усвоили», - подписал он видео.

    В видео Сергей Притула вместе с коллегами из «Варьяты Шоу» разыграли сценку – на украинском и русском. Один из «варьятов» после русскоязычной сценки Сергея Притулы сказал: «Вот на украинском так бы не сыграл». «Тональность же не та», - ответил Сергей Притула. «Для драмы другая тональность», - сказал «варьят».

    Напомним, недавно на презентации весеннего сезона канала «1 + 1» стало известно, что на канале выйдет семь русскоязычных мелодрам. Продюсер сериалов и фильмов «1+1» Елена Еремеева объяснила, что «мелодрамы украинском языке смотрят хуже, чем комедии», в частности потому, что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, непросто».

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