Почему в сети обсуждают чулки жены Байдена

Наряд супруги президента США стал предметом обсуждения в сети

Внешний вид супруги президента США Джо Байдена во время высадки из самолета в аэропорту Вашингтона стал предметом споров в сети. На дискуссию пользователей Twitter обратили внимание в Independent.

Фотографы запечатлели Джилл Байден в черном наряде, который состоял из блейзера, короткой юбки и ботильонов на каблуке, у самолета Air Force One по прилете из Калифорнии. Внимание американцев привлекли сетчатые чулки 69-летней первой леди страны, и они обсудили их в соцсетях.

«Чулки в сеточку вернулись в моду весной 2021 года! И наша любимая, умная, милосердная первая леди выглядит прекрасно и стильно», «Надеюсь, Джилл Байден закажет еще 30 пар таких колготок», «Если вам не нравится этот культовый наряд, значит, вы просто завидуете, что порядочный человек может быть еще и иконой стиля», — восхищались комментаторы.

Однако другие пользователи раскритиковали чулки первой леди. «Джилл Байден выглядит как проститутка в сетчатых колготках», «Она уже немолода для таких вещей, ей стоит пересмотреть гардероб», «Увольте ее стилиста», «Хорошо, что мы хотя бы не видим ее грудь, как это было с предыдущей первой леди», — высказались они.

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