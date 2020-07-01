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    Жизнь

    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II

    • Розсилка
    Американская актриса Меган Маркл - Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Американская актриса Меган Маркл

    О супруге принца Гарри все чаще начинают писать книги

    Подруга Меган Маркл, с которой они росли вместе, поделилась своими воспоминаниями о герцогине. По словам Нинаки Придди, будущая знаменитость с самого раннего возраста умела манипулировать окружающими. Они шли на поводу у брюнетки и выполняли все ее капризы.

    По той же схеме сегодня Маркл управляет своим супругом — принцем Гарри. Внук Ее Величества не замечает, что делает все по указанию жены, отмечает в своей книге о герцогине Сассекской Нинаки Придди.

    Она уверена, что Гарри чувствует себя некомфортно после переезда в США. Его дом в Великобритании и там осталась вся семья принца. Но увещевания супруги оказались сильнее, принц решился на такой шаг и разорвал все связи.

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    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II
    Подруга Меган Маркл рассказала, как герцогиня манипулирует внуком Елизаветы II

    Осуждения со стороны актрисы Придди не боится, они уже давно не поддерживают никаких отношений. После ее съемок в сериале «Форс-мажоры», актриса очень изменилась и стала настоящей звездой.

    Изменился не только характер Маркл, но и манера разговаривать с окружающими, улыбка, тембр голоса. Вскоре после этого актриса вычеркнула из своей жизни старых друзей.

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