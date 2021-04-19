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    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее

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    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее

    Милый ослик способный вызвать улыбку и поднять настроение

    Маленькие зверята способны одним своим видом расплавить самое твердое сердце. Крошечные лисята или оленята размером с ладонь очаровывают с первого взгляда, а вот ослят видели далеко не все. Возможно потому, что они часто являются объектом шуток. Но на самом деле ослята очень милые и забавные.

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    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее
    Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: шутки курьез животные
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