Курьезные фото забавных осликов, которые делают этот мир немного добрее

Милый ослик способный вызвать улыбку и поднять настроение

Маленькие зверята способны одним своим видом расплавить самое твердое сердце. Крошечные лисята или оленята размером с ладонь очаровывают с первого взгляда, а вот ослят видели далеко не все. Возможно потому, что они часто являются объектом шуток. Но на самом деле ослята очень милые и забавные.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».