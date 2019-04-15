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    Жизнь

    Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу

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    Джастин и Хейли Бибер - Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу
    Джастин и Хейли Бибер
    Legion Media

    25-летнему Джастину Биберу приходится отбиваться не только от хейтеров, но и от поклонниц

    Самые настойчивые фанатки то и дело пытаются приблизиться к кумиру, нарушая границы доступного.

    Выяснить, где живет любимая знаменитость не составляет особого труда, другое дело — не быть пойманным. Пока супруга музыканта, Хейли Болдуин уехала на музыкальный фестиваль, фанатка Джастина решила воспользоваться ее отъездом и провести время наедине с кумиром. Она отыскала их дом в Беверли-Хиллз и пробралась на территорию. Девушку с платком на голове, прикрывавшем рюкзак, заметили папарацци, когда та направлялась в новый особняк пары

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    Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу
    Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу
    Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу
    Legion Media

    .Чуть позже к дому подъехала полицейская машина и стало понятно, что фанатка попыталась забраться внутрь дома. Однако ее заметила бдительная охрана и вызвала страж правопорядка. Полицейскому ничего не оставалось, кроме как арестовать сталкершу.

    Джерело: graziamagazine.ru

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