Пока Хейли не было: фанатка попыталась пробраться в дом к Джастину Биберу



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Джастин и Хейли Бибер Legion Media

25-летнему Джастину Биберу приходится отбиваться не только от хейтеров, но и от поклонниц

Самые настойчивые фанатки то и дело пытаются приблизиться к кумиру, нарушая границы доступного.

Выяснить, где живет любимая знаменитость не составляет особого труда, другое дело — не быть пойманным. Пока супруга музыканта, Хейли Болдуин уехала на музыкальный фестиваль, фанатка Джастина решила воспользоваться ее отъездом и провести время наедине с кумиром. Она отыскала их дом в Беверли-Хиллз и пробралась на территорию. Девушку с платком на голове, прикрывавшем рюкзак, заметили папарацци, когда та направлялась в новый особняк пары

.Чуть позже к дому подъехала полицейская машина и стало понятно, что фанатка попыталась забраться внутрь дома. Однако ее заметила бдительная охрана и вызвала страж правопорядка. Полицейскому ничего не оставалось, кроме как арестовать сталкершу.

Джерело: graziamagazine.ru