«Полезная программа» на «Интере»: как выбрать натуральный мед?



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«Одно из главных свойств настоящего меда – он никогда не портится»

Во вторник, 10 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный меду. Зрители научатся лучше ориентироваться в его сортах и узнают, на что нужно обращать внимание при выборе этого лакомства.

Липовый, подсолнечный, гречишный, акациевый, лавандовый… Мед – настоящий подарок природы, кладезь витаминов и микроэлементов. Он способен вылечить простуду, предупредить серьезные болезни, заменить вредные сладости и подарить красоту. Правда, лишь в том случае, если он натуральный и вы правильно его употребляете. Как отличить настоящий, качественный мед от фальсификата из сахара и патоки? Где лучше его покупать – в магазинах или на рынках у пасечников? И как хранить мед, чтобы он оставался полезным много лет?

«Одно из главных свойств настоящего меда – он никогда не портится, – утверждает эксперт «Полезной программы» Леонора Адамчук. – Если соблюдать правила хранения, а именно – держать крышку тары закрытой и не допускать проникновения воды, то его можно хранить вечно. Из-за неплотно закрытой крышки мед может начать впитывать влагу из воздуха и как следствие – расслоиться и затем забродить. Если мед потемнел, начал кислить или появилась пена, значит, он испортился».

Какая норма потребления меда в день? В каких случаях мед может стать ядом? С какими продуктами его лучше всего употреблять? Что такое апитерапия? И как лучше использовать мед для красоты и здоровья лица и тела? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: автор сюжетов проекта Вера Борсук; врач-эндокринолог Елена Михайленко, косметолог Виктория Луц, доцент кафедры пчеловодства НУБиП Украины Леонора Адамчук, президент Общества пчеловодов Украины Владимир Стретович. Кроме того, полезными советами поделятся звездные эксперты этого выпуска – телеведущая Светлана Вольнова, а также певец и хореограф Сергей Костецкий.

«Путешествуя по разным странам, я дегустировал самые необычные сорта меда: в Египте – из черного тмина, на Кипре – мандариновый и апельсиновый, также пробовал мятный, с корицей, с красным перцем, с эвкалиптом, кленовым сиропом, – рассказывает Сергей Костецкий. – Но больше всего мне понравился лавандовый мед за очень яркие вкусовые качества. Когда-то попробовал его в Крыму, теперь нахожу в Киеве или во Франции. Он так же, как и большинство других сортов меда, имеет золотистый цвет. Поэтому крайне важно приобретать данную продукцию только у проверенных производителей или требовать подтверждающую качество документацию».

А Светлана Вольнова поделилась рецептом красоты: «В детстве из-за малокровия родители постоянно давали мне гречишный мед. Сейчас использую его в косметологических целях. Есть замечательная процедура – медовый массаж против целлюлита. Сначала мед наносят на проблемные зоны и дают застыть. А потом похлопывающими резкими движениями массируют тело на протяжении 5-10 минут. Надо признать, это достаточно болезненная процедура, зато эффективная. После нее хочется летать!»