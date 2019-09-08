А как спят ваши домашние любимцы?Смешные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Предупреждаем, здесь просто нереальная порция милоти, которая разгоняет все облака за окном

Если дома есть собака, невозможно заскучать. Эти четырехлапые способны развеселить своих хозяев, даже когда спят.

Позы, в которых они принимают во сне, часто не дают шанса удержаться от смеха. Остается только догадываться, удобно ли этому пушистом чудаку в таком положении.

Все видели смешные фотки от новоиспеченных родителей, которые показывают, в каких местах и позах могут засыпать дети. Как в них прямо здесь и сейчас перестали работать батарейки.

Эта функция есть и в собак. И не только маленьких пушистых щенков. Большие собаки имеют такую привычку, чем до слез радуют своих хозяев.

Владельцы четвероногих, которые не умеют спать по-собачьи, а делают это совершенно так, как иногда мы - люди, поделились остроумными моментами в фото.

«Моя собака сломался», «Скажите ему, что так неправильно», «Питание выключено» - владельцы по-разному описали смешные ситуации со своими любимцами. Но это лучше увидеть собственными глазами.

Джерело: boredpanda.com