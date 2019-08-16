Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

Знаменитость поделилась с фанами откровенными снимками

Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» Санта Димопулос в очередной раз доказывает, что, будучи в положении можно оставаться сексуальной. В этом можна убедится, зайдя в Инстаграм звезды.

На днях, звезда поделилась с подписчиками кадром с фотосессии, где Санта на 37-й неделе позирует в нижнем белье и белой рубашке-топе.

«Фотосессия на 37 неделе - это как осознанное самоубийство. Но Кристина Снигерева сделала все мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова», - подписала фото Санта.

Вместе с тем звезда решила ответить на вопрос фолловеров в Сторис. Димопулос честно призналась поклонникам, что боится рожать.



