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    Жизнь

    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>instagram.com/santadimopulos/</p> - Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать

    Санта Димопулос

    instagram.com/santadimopulos/

    Знаменитость поделилась с фанами откровенными снимками

    Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» Санта Димопулос в очередной раз доказывает, что, будучи в положении можно оставаться сексуальной. В этом можна убедится, зайдя в Инстаграм звезды.

    На днях, звезда поделилась с подписчиками кадром с фотосессии, где Санта на 37-й неделе позирует в нижнем белье и белой рубашке-топе.

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    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    Полуобнаженная экс-«ВиаГра» на последних неделях беременности призналась, что боится рожать
    instagram.com/santadimopulos/

    «Фотосессия на 37 неделе - это как осознанное самоубийство. Но Кристина Снигерева сделала все мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова», - подписала фото Санта.

    Вместе с тем звезда решила ответить на вопрос фолловеров в Сторис. Димопулос честно призналась поклонникам, что боится рожать.

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