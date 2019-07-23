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    Жизнь

    Полякова на носу яхты показала все свои прелести

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    Оля Полякова - Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Оля Полякова

    Артистка восхитила поклонников новыми фото

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова своим примером продолжает мотивировать фанов не валяться на диванах, а заниматься своим здоровьем - чтобы потом иметь возможность щеголять мускулистым телом в соцсетях.

    На днях популярная артистка в микрокупальнике попозировала на яхте, продемонстрировав кубики своего пресса.

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    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести
    Полякова на носу яхты показала все свои прелести

    «Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!», - посоветовала Оля.

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