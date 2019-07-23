Полякова на носу яхты показала все свои прелести



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Оля Полякова

Артистка восхитила поклонников новыми фото

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова своим примером продолжает мотивировать фанов не валяться на диванах, а заниматься своим здоровьем - чтобы потом иметь возможность щеголять мускулистым телом в соцсетях.

На днях популярная артистка в микрокупальнике попозировала на яхте, продемонстрировав кубики своего пресса.

«Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!», - посоветовала Оля.