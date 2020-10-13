Пользователи сети рассказали о невероятных совпадениях, в которые сложно поверить



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Перевели для вас лучшие истории пользователей

Совпадения. Некоторые считают их обычной случайностью или стечением обстоятельств, другие же уверены, что без судьбы или божественного вмешательства тут не обошлось! Портал Buzzfeed попросил своих читателей рассказать истории самых необычных совпадений, которые с ними случались. Перевели для вас лучшие истории пользователей.

«Когда я был маленьким, мои родители получили медицинский счет на операцию, которую мне не делали. Оказалось, что этот счет предназначался для моего полного тезки, с которым у меня совпадала даже дата рождения, только я был 1983 года рождения, а он 1938-ого. Самое удивительное, что моя тетя встретила этого мужчину случайно спустя пять лет».

«Однажды я сломала себе все пальцы на ноге во время футбольного матча. Спустя несколько лет на одном из свиданий парень рассказал, что его брат работает врачом, а самый запоминающийся случай из его практики — девушка в футбольной форме с переломанными пальцами на ноге».

«Когда я была маленькой, то очень любила свою фарфоровую куклу, у которой не было руки. Недавно на улице недалеко от своего дома я обнаружила часть кукольной руки. Я не могла поверить своим глазам, когда обломок идеально подошел к игрушке, валявшейся на чердаке».

«Пару лет назад мы с парнем ехали по улице и почти одновременно сказали: „Я жил (а) в этом доме“, после чего указали на одно и тот же здание. Оказалось, что его семья купила наш дом после того, как мы переехали. Это было невероятно, он рассказал про игрушки, которые мы с братом оставили, и я их все узнала».

«Я слушал аудиокнигу в наушниках в поезде и заметил, что у меня что-то спрашивает женщина, сидящая напротив. Я попросил повторить вопрос, отметив, что слушал книгу. На что она сказала знакомым голосом: „Правда, а какую? Я работаю чтецом аудиокниг!“. Вы не поверите, но оказалось, что именно она озвучила книгу, которую я слушал в тот момент».

«Я работала в магазине розничной торговли в 3000 км от моего дома. Однажды утром я разговорилась с коллегой и в процессе выяснила, что мы с ней из одного города, более того мы жили на соседних улицах и ходили в одну школу с разницей в пять лет. А теперь обе работаем в одном месте в тысячах километров от дома. Как тесен наш мир».

«Однажды моя мама не могла вспомнить имя одного музыканта. Я в шутку сказал: „Ну пусть он будет Фил“. Артистом, о котором она думала, был Фил Коллинз, и поняла мама это только после моей фразы. В семье до сих пор в шутку меня называют экстрасенсом».

«Во время одной из вечеринок мы с другом сделали снимок в фотобудке. Друг отметил, что из-за блика на фото я выглядел так, словно у меня нет правого глаза. Через десять минут кусок льда из автомата для коктейлей попал мне в правый глаз, а вскоре я стал видеть только левым глазом».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает