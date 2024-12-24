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Гравець збірної України з футболу вперше стане батьком

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Гравець збірної України з футболу вперше стане батьком
Пара разом вже багато років, та одружилися закохані на початку 2024 року
фото: instagram.com/assorova_vi

Подружжя нині мешкає у Великій Британії

Захисник національної збірної України з футболу Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на первістка. Новиною подружжя поділилося у спільному дописі в instagram.

25-річний український футболіст, лівий захисник англійського клубу «Евертон» та збірної України Віталій Миколенко та його 24-річна дружина Вікторія поширили зворушливі фото. На них подружжя показало знімок УЗД вагітності майбутньої мами та шкарпетки для немовляти.

Гравець збірної України з футболу вперше стане батьком фото 1
фото: instagram.com/assorova_vi

Пара також позує в обіймах. На фото видно вагітний живіт Вікторії. «Ми чекаємо на тебе», – підписали знімки Віталій та Вікторія Миколенки.

Гравець збірної України з футболу вперше стане батьком фото 2
фото: instagram.com/assorova_vi

Це буде перша дитина для обох Миколенків. Віталій і Вікторія одружились у лютому 2024 року. Нині подружжя мешкає в Англії. Миколенко виступає в складі «Евертона». У нинішньому сезоні він зіграв 19 матчів за клуб та збірну, віддав 2 асисти.

Нагадаємо, на початку 2022 року Віталій Миколенко дебютував за «Евертон» в кубковому матчі з «Халлом». Українець провів на полі 120 хвилин, його команда перемогла – 3:2, а тренер «ірисок» Рафа Бенітес високо оцінив гру захисника.

«Миколенко не тренувався два тижні, а потім приїхав та зіграв у Кубку Англії – безумовно, це позитивно. Він мав невеликі судоми в кінці матчу, але було приємно бачити його менталітет, і я думаю, що він добре впорався з обов’язками в своїй першій грі», – наводить слова Бенітеса Liverpool Echo. В грі з «Халлом» Миколенко сміливо підключався до атак, двічі виручив команду від неминучих голів і отримав одну з найвищих оцінок у команді.

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Теги: дитина Віталій Миколенко тренер дружина

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