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Олег Винник після скандалу переніс свій концерт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Через два тижні після оголошення концерту шанувальники розкупили близько 20% квитків
фото з відкритих джерел

Зміна дати концерту, за словами команди артиста, спричинена «технічними причинами»

Перший концерт від початку війни співака Олега Винника, який він нещодавно анонсував, переноситься. Про це він оголосив у соцмережах.

Так, виступ артиста планувався в Варшаві 21 грудня цього року. Хоча безліч прихильників артиста були приємно здивовані, також багато українців не оцінили рішення артиста та обурювалися у соціальних мережах. Оскільки Олег Винник майже не висловлювався про повномасштабну війну у 2022 році, та з лютого 2022 року перебуває за кордоном. Про повернення до України артист не робив жодних заяв.

Але 12 грудня раптово з'явилося повідомлення, що концерт переноситься. За словами команди Винника, причиною стали технічні проблеми. 

Команда співака наголосила, що всі придбані квитки залишаються дійсними і прихильники Винника можуть все ж зустрітися з ним весною. 

Однак на сайті, де можна придбати квитки на концерт, помітно, що шанувальники купили близько 20% із усіх квитків.

Олег Винник після скандалу переніс свій концерт фото 1
скриншот: ticketclub.pl

До слова, ціни на квитки стартують від 1800 до 4100 грн.

Олег Винник після скандалу переніс свій концерт фото 2
скриншот: ticketclub.pl

У польській столиці виконавець обіцяє виконати свої популярні хіти. Співак зазначає, що частину зібраних коштів передасть до свого благодійного фонду «Вовчиця».

До слова, співак Олег Винник після тривалої паузи анонсував випуск нової пісні, приуроченої до Дня Незалежності України. Однак не всі українці позитивно оцінили спробу артиста повернутися на сцену. Багато українців під дописом розкритикували рішення Винника випустити пісню. Все тому що з початком повномасштабної війни Олег Винник перебував у Німеччині та не коментував вторгнення РФ до України.

Своє рішення виїхати до Німеччини Винник пояснював боротьбою із серйозною хворобою. До України артист від початку великої війни жодного разу не повертався.

До слова, ведучий і поет Петро Мага в інтерв'ю Rostyslove Production заявив, що артиста Олега Винника обікрали псевдоволонтери та погрожували йому вбивством.

Раніше Оля Полякова шокувала розповіддю про те, як співак Олег Винник начебто кинув її на чималі гроші та просто зник. Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек «Длинноногое счастье». Виконавці встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було €150 тис.

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Теги: українці Олег Винник артист концерт співак Оля Полякова Петро Мага обмін

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