Лікування безпліддя в Україні: де та як отримати послугу безкоштовно

Вже 572 жінки, що пройшли лікування, очікують дітей

За 2024 рік 1388 українок скористалися пакетом медичних послуг із лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вартість такого лікування становить понад 80 тисяч гривень за один цикл, але повністю покривається Програмою медичних гарантій, якщо в одного з пари є діагноз «безпліддя». Наразі вже 572 жінки, що пройшли лікування, очікують дітей.

Аби користатися послугою, потрібно отримати електронне направлення від медзакладу. Спеціальний мультидисциплінарний консиліум має скерувати повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою ДРТ за Програмою медичних гарантій.

Лікарі мають встановити діаноз «Жіноче безпліддя» чи «Чоловіче безпліддя».

Пацієнти звертаються для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

Отримати послуги можна в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації та проживання пацієнтки/пацієнта.

Наразі в Україні 20 лікарень уклали договір з НСЗУ.

До 15 закладів, які були зареєстровані в лютому 2024 року, додались ще 5:

Державне некомерційне підприємство «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України в Івано-Франківську;

ТОВ «Клініка репродуктивної медицини "Екстрамед» в Івано-Франківську;

Державне некомерційне підприємство «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України» в Харкові;

ТОВ «Клініка професора С.Хміля у Тернополі» у Тернополі;

ТОВ «Ісіда-Ivf» в місті Київ.

МОЗ зазначає, що лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару.

Нагадаємо, у 2024 році у програмі медичних гарантій, сфокусованій на відновленні здоров'я та людського потенціалу, з'явився новий пакет послуг – процедура штучного запліднення (ЕКО), яка виконується коштом держави. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.