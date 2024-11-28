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У Львові жінка повернула через суд дитину, яку залишила у «Вікні життя»

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Львові жінка повернула через суд дитину, яку залишила у «Вікні життя»
Незважаючи на те, що хлопчик не перебував під маминою опікою, щодня отримував море любові й турботи від команди центру
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

У Львівському обласному перинатальному центрі повернули батькам немовля, яке у 2-місячному віці віддали у «Вікно життя». Мама малюка з’явилася наступного дня. Проте забрати дитину змогла лише через 7 місяців. Про це повідомляє Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Коли у центрі спрацювала сигналізація, і медики побачили немовля, оглянули його та розпочали юридичне оформлення документів.

А наступного дня сталося те, чого ніхто не міг очікувати. В медцентр прийшла жінка, яка стверджувала, що вона мама дитини і просила повернути малюка. Медики цього зробити не могли, оскільки були вже запущені усі юридичні процеси щодо дитини. 

Завершилася ця історія тим, що мама змогла довести своє батьківство через суд і днями їй передали дитину. Тепер хлопчик житиме з батьками.

«Історія хлопчика, який залишився у нашому центрі на сім місяців, є унікальною. Незважаючи на те, що хлопчик не перебував під маминою опікою, щодня отримував море любові й турботи від команди центру.

Це винятковий випадок, коли немовля повернулося в рідну сім’ю, та нагадує нам про головне: кожна дитина заслуговує на життя та на шанс жити в сімʼї. Щасливого майбутнього дитині», – побажала директорка Львівського перинатального центру Марія Малачинська.

У тексті судового рішення зазначено, що жінка народила дитину 2 квітня 2024 року у Харкові. За кілька тижнів вона переїхала до Львова, але через нестабільну ситуацію в країні жінка засумнівалася, що зможе фінансово забезпечувати дитину. На консультації у психолога у неї діагностували післяпологову депресію. Тож вона вирішила залишити сина у «Вікні життя».

Нагадаємо, За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік, за даними Мін'юста. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві. 

До слова, у Німеччині народжується дедалі менше дітей – сумарний коефіцієнт народжуваності на сьогодні в країні – 1,35 дитини на одну жінку, тоді як 2021-го було ще 1,58.

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Теги: Харків суд історія Львів лікар жінка немовля дитина

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