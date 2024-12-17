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Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування
Алла Маломуж орендувала квартиру у 2023-2024 роках загальною вартістю майже 700 тисяч гривень
фото: Закон і бізнес

Оренда квартири площею 117 кв. м  в Об’єднаних Арабських Еміратах вартістю майже 700 тисяч гривень на рік перевищує більшу частину доходів судді

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж вже майже три роки перебуває за кордоном, проте, як вказано у її деклараціях за 2022 і 2023 роки, продовжує отримувати зарплату української судді. До того ж вона не задекларувала у 2023 році оренду квартири площею 117 м² із басейном та тенісним кортом в Об’єднаних Арабських Еміратах вартістю майже 700 тисяч гривень на рік, що перевищує більшу частину її доходів. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо». 

Журналісти виявили інформацію про дубайську нерухомість судді у документах, які зберігаються у Департаменті земельних ресурсів Дубаю, де вказано, що Алла Маломуж орендувала квартиру у 2023-2024 роках загальною вартістю майже 700 тисяч гривень. Ця нерухомість не була вказана у її декларації за 2023 рік.

Під час розмови з журналісткою суддя Маломуж заперечила, що винаймає квартиру у Дубаї, проте зазначила, що вже майже три роки перебуває за кордоном. 

«Якщо у вас така інформація є, будь ласка, надайте її в офіційні правоохоронні органи, – сказала суддя Маломуж. – І не турбуйте мене у мою відпустку, бо я маю на це законне право. І я три роки майже не знаходжусь в Україні. І якщо я витрачаю кошти, як на вашу думку, які я заробила якимось незаконним шляхом, то мені самій буде дуже цікаво про це прочитати, бо такої інформації у мене і у вас апріорі бути не може».

У відповіді на запит «Слідства.Інфо» у Київському районному суді м. Одеси зазначили, що з 28 лютого 2022 року і до сьогодні суддя Алла Маломуж перебуває у відпустках.

Після 10-місячної відпустки у 2022 році, з січня 2023-го Алла Маломуж знову пішла у різнопланові відпустки – це тривало пʼять місяців. Крім оплачуваних відпусток, суддя брала відпустки за свій рахунок. А з травня минулого року отримала лікарняний через вагітність та пологи. У вересні 2023-го вона пішла у декрет на три роки, до 2026-го. 

«Вона своїми діями робить так, що люди не мають нормального доступу до правосуддя. Це означає, що неможливо найняти нову людину на посаду в суді. І відповідно всі ці справи, які надходять до суду, вони розглядаються іншими суддями, навантаження збільшується», – пояснює членкиня Громадської ради доброчесності Ніка Крейденкова.

Згідно з декларацією Маломуж за 2023 рік, суддя продовжувала отримувати зарплату за місцем роботи, та не зазначала, що має помешкання за кордоном. 

Журналісти порівняли зарплати судді у 2021 та 2022 роках. У 2021-му, щодня працюючи у Одесі, суддя отримала 1,7 мільйона зарплатні. А 2022-му, десять місяців з якого суддя перебувала у відпустках, та, як стало відомо з її слів, взагалі виїхала за кордон, – отримала 888 тисяч гривень зарплати від держави.

Порівняння зарплати судді у 2021 та 2022 роках
Порівняння зарплати судді у 2021 та 2022 роках
фото: «Слідства.Інфо»

«Оця відпустка, яка без збереження заробітної плати, вона дається за згодою сторін. Затверджує, видає і підписує відпустки голова суду», – зауважує Ніка Крейденкова. 

Раніше стало відомо, що суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не вказала у своїй декларації оренду квартири в Обʼєднаних Арабських Еміратах вартістю майже 700 тисяч гривень. Відповідно до документів, які дослідили журналісти «Слідства.Інфо», йдеться про квартиру площею 117 м. кв. у 14-поверховій новобудові «Orin Building», що знаходиться у районі Аль-Барша, що за 15 хвилин їзди від острова Дубаю Palm Jumeihra. 

Згідно з контрактом на оренду житла, який «Слідство.Інфо» отримало від видання LeMonde, Алла Маломуж мала сплатити 70 000 дирхам (приблизно 675 500 гривень) за оренду квартири у Дубаї з жовтня 2023 по жовтень 2024 року.

У декларації судді за 2023 рік, коли зазначена угода про оренду вже мала діяти, немає згадок про нерухомість у Дубаї. 

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок антикорупційного суду від 3 червня 2020 року щодо колишнього судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександра Баранніка і визнала його винним  в умисному неподанні електронних декларацій (ст. 366-1 КК України) та призначила штраф 45,9 тис. грн з позбавленням права на два роки обіймати керівні посади, окрім виборних. Про повідомляв «Главком» з посиланням на вирок. Суд першої інстанції вважав, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не довела, що колишній служитель Феміди мав прямий умисел, а тому не подавав електронні декларації через сайт НАЗК. Також не було доведено що суддя у відставці мав мету та мотив уникнути таким чином публічного контролю за своїм майновим станом чи приховати якісь активи.

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Теги: нерухомість відпустка пологи кордон правосуддя суддя слідство закон бізнес вагітність

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