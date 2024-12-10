У Львові лікарі прооперували підлітка з Рівненщини з рідкісним генетичним синдромом

Операція у підлітка із серцевою вадою – непросте завдання і для дитячих хірургів, і для анестезіолога

Синдром проявляється по-різному: діти мають особливу будову обличчя, яку в спеціальній літературі називають обличчям ельфа

У Львові в лікарні «Охматдит» допомогли 14-річному Ярославу з Рівненщини із генетичним синдромом Вільямса-Бойрена. Це захворювання трапляється в 1-го із 20 тисяч малюків. Про це повідомили у медзакладі.

«Після народження в дитини діагностували синдром Вільямса-Бойрена – рідкісне генетичне захворювання, яке буває в 1-го з 20 000 малюків. Це мутація в 7 хромосомі, у ділянці гена, який кодує синтез еластину (білка, який відповідає за міцність і еластичність стінок судин)», – йдеться у повідомленні.

Синдром проявляється по-різному: діти мають особливу будову обличчя, яку в спеціальній літературі називають обличчям ельфа (широкий лоб, плоске перенісся з округлим носом, збільшений рот з піднятими вгору куточками, пухкі губи і повні щоки, блакитний колір очей), вади серця, порушення роботи деяких ділянок мозку, проблеми із зором.

Хлопець ріс і з віком його губи ставали більшими, вони все більше йому заважали, він дихав ротом.

«Фахівців, які б змогли допомогти Ярославу, не знайшлося. Операція у підлітка із серцевою вадою – непросте завдання і для дитячих хірургів, і для анестезіолога. Наші спеціалісти мали план лікування, але вирішили заручитися підтримкою американського колеги Девіда Лоу, фахівця з вроджених вад обличчя з 30-річним досвідом у лікуванні розщілин губи і піднебіння в Дитячій лікарні Філадельфії (США)», – зазначили у лікарні.

Команда хірургів зменшила Ярославу розмір губ, анестезіологи змогли безпечно провести наркоз попри особливості серцево-судинної системи. За 3 години після операції хлопець уже пішов у ігрову кімнату.

Післяопераційний набряк минув, губи набули звичайного розміру і більше не створюють дитині дискормфорту.

Нагадаємо, у Львові лікарі прооперували півторарічну дівчинку з двома рідкісними синдромами. Один із них зареєстрований лише у 102 дітей в усьому світі.

До слова, у Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця.

Також лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка.