Популярные актеры дадут благотворительный спектакль в помощь Олег Вергелису



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Олег Вергелис

Олег Вергелис попал в больницу 7 мая

В Киеве покажут благотворительный спектакль «Два анекдоты на ужин». Средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены журналисту и театральном критику Олегу Вергелису для реабилитации после инсульта.

Спектакль состоится в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко 29 августа в 19.00.

«Спектакль по пьесам русского писателя Антона Чехова «Медведь» и «Признание» - это две совершенно непохожие истории о каждом из нас, кто хотя бы раз в жизни влюблялся. Каскадерские трюки, стрельба, поцелуи и объятия не оставят равнодушным никого», - говорится в описании мероприятия.

В ролях - актеры Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Алексей Вертинский. Режиссер-постановщик - Вячеслав Жила.

Олег Вергелис - журналист, театральный критик. Он руководит направлением информационного обеспечения и связей с общественностью НСТДУ. Является экспертом фестиваля-премии «Игра».