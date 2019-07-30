Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон



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Фото: imdb

Шоураннером проекта останется автор идеи Брюс Миллер

Стрим-сервис Hulu сообщил о продлении сериала «Рассказ служанки» на четвертый сезон. Его шоураннером останется автор проекта Брюс Миллер. Об этом сообщает Deadline.

Сейчас на Hulu идет третий сезон «Рассказа служанки», который завершится 14 августа.

«Рассказ служанки» – сериал, снятый по одноименному роману Маргарет Этвуд, вышел в 2017 году. В этом же году он получил «Эмми» в нескольких номинациях, в том числе как «Лучший драматический сериал» и за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» (Элизабет Мосс).

В сериале рассказывается о событиях, происходящих в Америке недалекого будущего. Власть в Республике Галаад захватили религиозные фанатики, они установили тоталитарный режим, где правят мужчины и религиозные догмы. Женщин, способных рожать, превратили в служанок, у которых нет ни свободы, ни прав, есть только функция – репродуктивная.