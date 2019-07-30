  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

    • Розсилка
    Фото: imdb - Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Фото: imdb

    Шоураннером проекта останется автор идеи Брюс Миллер

    Стрим-сервис Hulu сообщил о продлении сериала «Рассказ служанки» на четвертый сезон. Его шоураннером останется автор проекта Брюс Миллер. Об этом сообщает Deadline.

    Сейчас на Hulu идет третий сезон «Рассказа служанки», который завершится 14 августа.

    «Рассказ служанки» – сериал, снятый по одноименному роману Маргарет Этвуд, вышел в 2017 году. В этом же году он получил «Эмми» в нескольких номинациях, в том числе как «Лучший драматический сериал» и за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» (Элизабет Мосс).

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
    Популярный сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

    В сериале рассказывается о событиях, происходящих в Америке недалекого будущего. Власть в Республике Галаад захватили религиозные фанатики, они установили тоталитарный режим, где правят мужчины и религиозные догмы. Женщин, способных рожать, превратили в служанок, у которых нет ни свободы, ни прав, есть только функция – репродуктивная.

     Читайте также: 18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ