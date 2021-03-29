Популярный украинский актер рассказал, как тяжелый алкоголизм поломал ему жизнь

Артист был вынужден пройти двухмесячное лечение в реабилитационном центре

Лаленков известен благодаря суперпопулярном сериала Леся плюс Рома

Знаменитый украинский актер, звезда сериала «Леся плюс Рома» Дмитрий Лаленков рассказал в авторском проекте Оксаны Марченко «Паломница», как долгие годы боролся с алкоголизмом и смог побороть зависимость.

Во время съемок четвертого фильма Оксана Марченко призналась, что, когда договаривалась об интервью с Дмитрием Лаленковым, и подумать не могла, что для него оно станет своеобразным публичным покаянием.

«Я периодически становился не собой, я становился горьким пьяницей. То есть я мог себе позволить неделю-две, работы нет, и я себе спокойненько пил понемножку. Это потом я уже понял, что это болезнь. Что такого быть не может, мы живем, и я не пью месяц, полгода, год. Без всяких мыслей. И вдруг меня не становится, они-то (семья) есть. Я-то рядом с ними, я за них отвечаю, они на меня надеются, и вдруг меня „хоп“ и нет. И вдруг для ребенка папа болеет, плохо себя чувствует. Меня в эту минуту нет, и мне никто не может объяснить, что постой, это же не ты, что же ты творишь, куда ты делся, куда ты исчез? Никто не может пробиться через эту тупость алкоголя, через этого дикого зверя», − делится Дмитрий.

Артист рассказал, что был вынужден пройти двухмесячное лечение в реабилитационном центре и последние четыре года уже не употребляет алкоголь. Но, по его словам, только потеря семьи заставила его бороться со своей зависимостью.

«Я просто долгое время жил на две семьи. Причем мне это не мешало ходить в церковь то с одной семьей, то с другой. Тогда я вообще не знаю, как мне Господь позволил вообще дышать после этого. Как вообще тот грех, который я тогда лелеял и ему, наверное, радовался — это было просто жутко. Я потом, когда все это случилось, я пить тогда начал. Я вообще попробовал водку первый раз в 28 лет. А так, чтобы я напился, это мне было лет 35. И тогда в этом возрасте, это и было мне 34-35 лет, когда эти события происходили. Причем это было ни один год. Я жил, и они не знали об этом. Потом они узнали об этом одновременно, в одну секунду», − делится воспоминаниями Дмитрий.

Отметим, что Дмитрий Лаленков был женат на звезде театра русской драмы имени Леси Украинки Елене Стефанской. У них двое сыновей — Никита (род. 23 июня 1990 г.) и Илья (род. 12 июня 2005 г.).