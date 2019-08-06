Поседевший Потап поделился чувственным фото с Настей Каменских



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Потап и Настя instagram.com/realpotap

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38-летний Потап с 32-летней Настей Каменских делятся красочными моментами своего отпуска. Музыканты показали, как весело и романтично проводят время вместе.

Потап сделал новое селфи с избранницей. Однако фанатов поразила не романтическая атмосфера, которую излучал снимок, а борода артиста. Рэпер решил полностью расслабиться в отпуске и перестал сбривать растительность на лице. С бородой Потап впервые позировал для фото.

Каменских также облачилась в белое бикини с «хищным принтом». Тигровый купальник подчеркнул загар и сексуальные формы поп-звезды.