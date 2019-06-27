Появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом
Дэниел Крейг
Фото: imdb
Из-за творческих разногласий режиссерское кресло покинул Дэнни Бойл, его место занял Кэри Фукунага
Съемки продолжения приключений агента 007 уже идут. Создатели фильма под рабочим названием «Бонд 25» показали в сети кадры со съемок на Карибских островах. Режиссер новой части бондианы, 41-летний Кэри Фукунага, работает там вместе с исполнителями главных ролей: Дэниелом Крейгом, Джеффри Райтом, Лашаной Линч и другими актерами.
Основной актерский состав фильма объявили в конце апреля. В минутный тизер о съемках многие звезды предстоящей ленты не попали, но атмосфера, в которой они работают, была передана.
В фильме «Бонд 25» (он станет 25-м фильмом об агенте 007) также снимаются Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Ана де Армас, Бен Уишоу, Рори Киннер и другие.