Появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом



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Дэниел Крейг Фото: imdb

Из-за творческих разногласий режиссерское кресло покинул Дэнни Бойл, его место занял Кэри Фукунага

Съемки продолжения приключений агента 007 уже идут. Создатели фильма под рабочим названием «Бонд 25» показали в сети кадры со съемок на Карибских островах. Режиссер новой части бондианы, 41-летний Кэри Фукунага, работает там вместе с исполнителями главных ролей: Дэниелом Крейгом, Джеффри Райтом, Лашаной Линч и другими актерами.

Основной актерский состав фильма объявили в конце апреля. В минутный тизер о съемках многие звезды предстоящей ленты не попали, но атмосфера, в которой они работают, была передана.

В фильме «Бонд 25» (он станет 25-м фильмом об агенте 007) также снимаются Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Ана де Армас, Бен Уишоу, Рори Киннер и другие.

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