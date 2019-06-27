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    Жизнь

    Появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом

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    <p>Дэниел Крейг</p> <p>Фото: imdb</p> - Появились первые кадры со съемок нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом

    Дэниел Крейг

    Фото: imdb

    Из-за творческих разногласий режиссерское кресло покинул Дэнни Бойл, его место занял Кэри Фукунага

    Съемки продолжения приключений агента 007 уже идут. Создатели фильма под рабочим названием «Бонд 25» показали в сети кадры со съемок на Карибских островах. Режиссер новой части бондианы, 41-летний Кэри Фукунага, работает там вместе с исполнителями главных ролей: Дэниелом Крейгом, Джеффри Райтом, Лашаной Линч и другими актерами.

    Основной актерский состав фильма объявили в конце апреля. В минутный тизер о съемках многие звезды предстоящей ленты не попали, но атмосфера, в которой они работают, была передана.

    В фильме «Бонд 25» (он станет 25-м фильмом об агенте 007) также снимаются Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Ана де Армас, Бен Уишоу, Рори Киннер и другие.

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