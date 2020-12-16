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    Шоу-биз

    Секс-символ украинского кино показал, как возвращает форму (фото)

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    Актер Тарас Цымбалюк - Секс-символ украинского кино показал, как возвращает форму (фото)
    Актер Тарас Цымбалюк
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    Артист сравнил занятие спортом с посещением психолога

    Знаменитый актер Тарас Цымбалюк, который недавно снялся в клипе скандальной российской группы, признался, что из-за участия в проекте «Танцы со звездами» потерял девять килограммов, потому что не тренировался в зале.

    Сейчас он активно возвращает форму занятиями в зале и питанием. Как он это делает, Цимбалюк показал в своем Инстаграме.

    «После проекта «Танцы со звездами» начал немного восстанавливать график тренировок, постить в сторис упражнения, и у вас начали появляться различные вопросы: о диете, количество тренировок, времени в зале и т. Итак, кратко отвечу на несколько», - начал Тарас.

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    Секс-символ украинского кино показал, как возвращает форму (фото)
    Секс-символ украинского кино показал, как возвращает форму (фото)
    instagram.com/taras.tsymbaliuk/

    «Питаюсь я сейчас достаточно сбалансировано-хаотично. То есть, на особых диетах не сижу, ем все подряд, но вечером стараюсь себя ограничивать, хотя полчаса назад мы с Тиной заточили большую Ниццу. Одним словом, я сейчас им все что мне заблагорассудится, но без фанатизма», - признался Цымбалюк.

    «Сейчас, пока мне позволяет занятость, тренируюсь от 2 до 5 раз в неделю. Как правило 1 - 1,5 часа ... Пытаюсь задействовать все группы мышц, пресс качаю каждую тренировку (конечно, постоянно чередуя упражнения), - поделился актер.

    «Лично для меня занятие спортом - это, в какой-то степени, замечательный психолог. Когда системно тренируешься, начинаешь вырабатывать в себе внутренний секундомер, ноги сами идут делать следующий подход. Мысли прекрасно раскладываются по полкам, думаешь о вещах, которые кажутся далекими в повседневной жизни ...»- делится Цымбалюк

    Теги: знаменитости Танцы со звездами самые сексуальные актер шоу-бизнес
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