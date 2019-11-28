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    Шоу-биз

    СМИ: в Венгрии «Евровидение» окрестили гомосексуальной флотилией и отказались от участия в конкурсе

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    Власти Венгрии неоднократно заявляли о приоритете &laquo;традиционных семейных ценностей&raquo; - СМИ: в Венгрии «Евровидение» окрестили гомосексуальной флотилией и отказались от участия в конкурсе
    Власти Венгрии неоднократно заявляли о приоритете «традиционных семейных ценностей»

    Всего в предстоящем песенном соревновании должна появиться 41 страна

    Венгрия отказалась участвовать в вокальным конкурсе «Евровидение» из-за того, что шоу стало ассоциироваться с гей-культурой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

    Официальных объявлений Венгрия не делала. Но источники издания в национальной телерадиокомпании MTVA утверждают, что они не будут транслировать конкурс именно по той причине, что «Евровидение» в последнее время ассоциируется с ЛГБТ-сообществом.

    Как отмечает британское издание, власти Венгрии неоднократно заявляли о приоритете «традиционных семейных ценностей», а комментатор проправительственного канала недавно назвал «Евровидение» «гомосексуальной флотилией» и заявил, что отказ от участия в этом конкурсе положительно повлияет на душевное здоровье жителей страны.

    Евровидение Венгрия ЛГБТ новости
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