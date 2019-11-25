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    Шоу-биз

    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»

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    <p>Украинка получила 28 баллов</p> <p>instagram.com/vikigaborofficial/</p> <div></div> - Назван победитель «Детского Евровидения-2019»

    Украинка получила 28 баллов

    instagram.com/vikigaborofficial/

    Первое место на конкурсе заняла представитель страны-хозяйки

    На международном конкурсе «Детское Евровидение-2019» победила 12-летняя девочка, представлявшая Польшу, Виктория Габор.  Напомним, в этой стране и проходил финал шоу.

    Юная певица, финалистка местного детского «Голоса» Виктория Габор заняла первое место с 278 баллами от членов жюри и телезрителей (на этом конкурсе можно голосовать за певца из своей страны). На второй позиции — представитель Казахстана Ержан Максим, а на третьей – артистка из Испании Мелани Гарсия. Всего за конкурсантов было подано 3,77 миллиона голосов.

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    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    Назван победитель «Детского Евровидения-2019»
    instagram.com/vikigaborofficial/

    Представительница Украины София Иванько набрала 59 баллов и заняла 15-е место. В голосовании национальных жюри украинка получила 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

    Украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).

    В детском Евровидении участие приняли 19 участников, которые представляли Польшу, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Россию, Албанию, Сербию, Северную Македонию, Великобританию, Францию, Испанию, Мальту, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Италию, Австралию.

    знаменитости Евровидение певица шоу-бизнес
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