Назван победитель «Детского Евровидения-2019»



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Украинка получила 28 баллов instagram.com/vikigaborofficial/

Первое место на конкурсе заняла представитель страны-хозяйки

На международном конкурсе «Детское Евровидение-2019» победила 12-летняя девочка, представлявшая Польшу, Виктория Габор. Напомним, в этой стране и проходил финал шоу.

Юная певица, финалистка местного детского «Голоса» Виктория Габор заняла первое место с 278 баллами от членов жюри и телезрителей (на этом конкурсе можно голосовать за певца из своей страны). На второй позиции — представитель Казахстана Ержан Максим, а на третьей – артистка из Испании Мелани Гарсия. Всего за конкурсантов было подано 3,77 миллиона голосов.

Представительница Украины София Иванько набрала 59 баллов и заняла 15-е место. В голосовании национальных жюри украинка получила 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

Украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).

В детском Евровидении участие приняли 19 участников, которые представляли Польшу, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Россию, Албанию, Сербию, Северную Македонию, Великобританию, Францию, Испанию, Мальту, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Италию, Австралию.