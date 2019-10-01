Премьер-министра Великобритании обвинили в домогательствах 20-летней давности



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Борис Джонсон

По словам Шарлотт Эдвардс, в 1999 году Джонсон схватил ее за бедро

Журналистка The Sunday Times Шарлотт Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах. В воскресной колонке она написала, что в 1999 году во время делового обеда в журнале Spectator, которым тогда руководил Джонсон, нынешний премьер незаметно для всех схватил ее за бедро и сжал его. При этом то же самое он проделал и с другой журналисткой, которая сидела по другую сторону от него. Об этом девушки рассказали друг другу во время обеда.

По словам Эдвардс, тогда она только начинала карьеру, поэтому решила молчать, чтобы не навредить себе.

В канцелярии премьер-министра эти обвинения назвали ложью, заявив, что ничего подобного не было. Журналистка прокомментировала это так: «Если премьер-министр не помнит о произошедшем, то это значит, что моя память намного лучше, чем его».

На сторону журналистки встал и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, заявивший, что хорошо знает госпожу Эдвардс и «полностью доверяет всему, что она говорит».

Борис Джонсон известен своей бурной личной жизнью. В годы его управления Spectator называли Sextator из-за большого количества сексуальных скандалов, и в некоторых из них был замешан сам Джонсон.

Ранее The Sunday Times написали, что Борис Джонсон, будучи мэром Лондона, обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой, американской бизнес-леди Дженнифер Аркури. По информации издания в 2013—2014 годах Аркури получила на развитие различных программ в общей сложности около 126 тысяч фунтов из городского бюджета Лондона. Мэрия Лондона сообщила, что обратилась в независимую полицейскую комиссию с просьбой расследовать эту историю.

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