Принц Чарльз за год потратил 1,7 миллионов долларов на путешествия



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Принц Чарльз

Британская королевская семья обнародовала свой бюджет на дорожные расходы

Общая сумма бюджета на транспортные расходы всей королевской семьи составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов (порядка 3,5 миллионов долларов), сообщается в годовом финансовом отчете за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года, пишет Express.co.

Однако, как ни странно, транспортные расходы принца Чарльза составили почти половину бюджета – 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

Стоимость поездок принца Уэльского и Камиллы, как на самолетах, так и на железнодорожном транспорте за последний год возросла с 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллионов долларов) до 1,33 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллионов долларов).

В отчете, однако, уточнялось, что чаще всего Чарльз путешествовал на поездах. Одна такая поездка обходилась налогоплательщикам в 20 тысяч фунтов стерлингов (25,5 тысяч долларов).