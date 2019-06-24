Принц Джордж и принцесса Шарлотта приглашены на свадьбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Королевские дети будут осыпать лепестками роз

Несмотря на юный возраст, принц Джордж и принцесса Шарлотта успели хорошо усвоить свадебный церемониал. Свои трогательные роли мальчика-пажа и девочки-цветочницы они исполнили на нескольких свадьбах, две из которых - бракосочетание принца Гарри с Меган Маркл и принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком - были королевскими.

В этом году распрощаться с холостяцкой жизнью собирается школьный друг принца Уильяма и крестный отец принцессы Шарлотты Томас Ван Штраубензи - он женится на своей возлюбленной Люси Ланиган-О'Киффе. На свадьбу, разумеется, приглашена вся королевская семья, а Уильяму и его детям выделены специальные роли: герцог Кембриджский выступит в качестве шафера, а Шарлотта и Джордж будут по обыкновению ответственны за лепестки роз, которыми осыпят жениха и его невесту.

К слову, для Томаса это не первая свадьба. Ранее он был женат на леди Мелиссе Перси. На бракосочетании, которое проходило в замке Алнуич, Уильям также был шафером. Семейные узы Томаса и Мелиссы, впрочем, оказались некрепкими - спустя три года, в 2016 году, они развелись.

Джерело: Hello!