Зовите меня просто Гарри: внук Елизаветы II публично отказался от своего титула



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Принц Гарри впервые после переезда в Канаду вышел в свет

Менее чем через пять недель принц Гарри перестанет носить все свои титулы

Принц Гарри вернулся в Великобританию для выполнения последних обязанностей в качестве официального представителя короны, что совпало по времени с очередным официальным выходом его старшего брата, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон.

Менее чем через пять недель принц Гарри перестанет носить все свои титулы, но, кажется, он уже от них отказался, хоть и неофициально. Модератор мероприятия по запуску Travalyst и бывший советник Министерства труда Великобритании Айша Хазарика рассказала журналистам о необычной просьбе принца:

«Перед тем как выйти на сцену, он попросил нас называть его просто Гарри. Так мы и объявили его: «Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Гарри».

Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление о желании начать самостоятельную жизнь. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов - в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. На днях королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать за границей приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.