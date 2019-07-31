Принц Гарри и Меган Маркл огласили 10 правил воспитания детей



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Принц Гарри и Меган Маркл

Журнал опубликовал подробный гид по правилам воспитания детей от Сассекских

Британский журнал Hello! составил подробный гид по правилам воспитания детей от Меган и Гарри. Издание утверждает, что вовсе необязательно покупать вещи или драгоценности, как у графов и герцогов, иногда достаточно присмотреться к их жизненным принципам.

Первое правило – приватность. Они занимаются благотворительностью и общественной работой, посещают публичные мероприятия и всегда на виду, но частная жизнь герцогов Сассекских остается частной, это их главное правило.

Второе правило – родительство не должно поглощать все время.

Третье правило – семья малыша не должна ограничиваться лишь родителями. С самого начала Арчи окружали его дяди, тети, бабушки и , разумеется, прабабушка.

Четвертое правило – не стыдиться просить о помощи. Меган не стала играть в героиню и сперва попросила о помощи мать, а затем наняла персонал, взявший на себя большую часть забот о ребенке.

Пятое правило – необходимо правильно питаться. Принц Гарри с женой стараются сами вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием и покупать органическую еду.

Шестое правило – дом должен быть надежным и безопасным.

Седьмое правило – больше вылазок на природу. Меган отправилась вместе с сыном на матч по поло, хотя ему всего два месяца и большую часть времени он проспал на руках у матери.

Восьмое правило – в доме должны быть животные. Августейшая чета не афиширует количество своих животных, но инсайдеры рассказывают, что Меган привезла с собой двух собак, которых завела еще до замужества, а затем они с Гарри взяли еще одну из приюта.

Девятое правило — растить детей феминистами.

Десятое правило – не забывать о работе.

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