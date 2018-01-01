В сети появились первые кадры со съемок фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Пока принц Гарри и Меган Маркл активно готовятся к свадьбе, к выходу в свет не менее активно готовят картину об их романе

История будет разворачиваться с момента первой встречи Меган и Гарри и вплоть до объявления об их помолвке. За экранизацию истории их отношений - Harry & Meghan: The Royal Love Story - взялся режиссер Менхай Худа, снявший сериал «Улица коронации». Главные роли в фильме получили Фрейзер Мюррэй и Париса Фитц-Хенли. К съемкам картины



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Пока принц Гарри и Меган Маркл активно готовятся к свадьбе, к выходу в свет не менее активно готовят картину об их романе

История будет разворачиваться с момента первой встречи Меган и Гарри и вплоть до объявления об их помолвке. За экранизацию истории их отношений - Harry & Meghan: The Royal Love Story - взялся режиссер Менхай Худа, снявший сериал «Улица коронации».

Главные роли в фильме получили Фрейзер Мюррэй и Париса Фитц-Хенли. К съемкам картины актеры уже приступили, а папарацци принялись дежурить на площадке и поставлять первые кадры. Точной даты выхода фильма еще нет, однако предполагается, что он будет выпущен накануне свадьбы - в мае 2018 года.

Отметим, что подобной художественной версией своего романа в свое время обзавелись Кейт Миддлтон и принц Уильям - в апреле 2011 года, также накануне их свадьбы, по телевидению был показан фильм «Уильям и Кейт» режиссера Марка Росмана. Главные роли в картине исполнили Камилла Ладдингтон и Нико Эверс-Свинделл.

Джерело: Hello!