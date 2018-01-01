У Меган Маркл появился личный ассистент
- Сьогодні, 17:20
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Меган Маркл
Полноценным членом королевской семьи Меган Маркл станет только в мае этого года
Однако ей уже выделили личного королевского ассистента. Не так давно бывшая сотрудница пресс-службы Кенсингтонского дворца Эми Пикерилл стала заниматься составлением официального графика Меган.
Появление личного ассистента обозначено тем, что невеста принца Гарри уже начала помогать ему выполнять официальные обязанности — пара вместе совершила как минимум три публичных выхода. С приближением свадьбы количество дел только растет, поэтому без посторонней помощи Меган никак не обойтись. К слову, Эми сопровождала пару во время недавней поездки в Эдинбург, где невеста принца в очередной раз нарушила королевский протокол.
Напомним, что торжественное мероприятие состоится 19 мая. После церемонии бракосочетания в часовне Святого Георгия Меган и Гарри отправятся в шествие на карете, чтобы поприветствовать подданных, а затем вернуться к гостям.
Джерело: graziamagazine.ru