  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    У Меган Маркл появился личный ассистент

    Полноценным членом королевской семьи Меган Маркл станет только в мае этого года
    Однако ей уже выделили личного королевского ассистента. Не так давно бывшая сотрудница пресс-службы Кенсингтонского дворца Эми Пикерилл стала заниматься составлением официального графика Меган. Появление личного ассистента обозначено тем, что невеста принца Гарри уже начала помогать ему выполнять официальные обязанности — пара
    • Сьогодні, 17:20
    • Розсилка
    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Полноценным членом королевской семьи Меган Маркл станет только в мае этого года

    Однако ей уже выделили личного королевского ассистента. Не так давно бывшая сотрудница пресс-службы Кенсингтонского дворца Эми Пикерилл стала заниматься составлением официального графика Меган.

    Появление личного ассистента обозначено тем, что невеста принца Гарри уже начала помогать ему выполнять официальные обязанности — пара вместе совершила как минимум три публичных выхода. С приближением свадьбы количество дел только растет, поэтому без посторонней помощи Меган никак не обойтись. К слову, Эми сопровождала пару во время недавней поездки в Эдинбург, где невеста принца в очередной раз нарушила королевский протокол.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Меган Маркл появился личный ассистент
    У Меган Маркл появился личный ассистент
    У Меган Маркл появился личный ассистент
    У Меган Маркл появился личный ассистент
    У Меган Маркл появился личный ассистент

    Напомним, что торжественное мероприятие состоится 19 мая. После церемонии бракосочетания в часовне Святого Георгия Меган и Гарри отправятся в шествие на карете, чтобы поприветствовать подданных, а затем вернуться к гостям.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ