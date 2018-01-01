  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол

    Невеста принца Гарри снова отличилась
    Видимо Елизавете II придется смириться с тем, что Меган Маркл будет регулярно нарушать правила этикета. Невеста принца Гарри в очередной раз пошла наперекор королевскому протоколу во время официального визита в Шотландию. Вместе с возлюбленным Меган встретилась в кафе с сотрудниками социальной
    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка
    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Невеста принца Гарри снова отличилась

    Видимо Елизавете II придется смириться с тем, что Меган Маркл будет регулярно нарушать правила этикета. Невеста принца Гарри в очередной раз пошла наперекор королевскому протоколу во время официального визита в Шотландию.

    Вместе с возлюбленным Меган встретилась в кафе с сотрудниками социальной организации Social Bite, которая занимается вопросами бездомных. Именно тогда и случился очередной конфуз, смутивший публику.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол
    Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол
    Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол
    Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол

    Элис Томпсон, основатель организации, рассказала, что на прощание Меган повела себя весьма не привычно для члена королевской семьи.

    «Когда в конце нашей встречи я протянула ей руку для рукопожатия, она в свою очередь меня обняла. Оказалось, что Меган и Гарри гораздо более приземленные, чем я себе представляла», - отметила Элис.

    Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

    Также, в СМИ появились слухи о том, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл споет легендарная группа Spice Girls.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ