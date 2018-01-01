Меган Маркл вновь нарушила королевский протокол

Невеста принца Гарри снова отличилась

Видимо Елизавете II придется смириться с тем, что Меган Маркл будет регулярно нарушать правила этикета. Невеста принца Гарри в очередной раз пошла наперекор королевскому протоколу во время официального визита в Шотландию. Вместе с возлюбленным Меган встретилась в кафе с сотрудниками социальной



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Меган Маркл

Невеста принца Гарри снова отличилась

Видимо Елизавете II придется смириться с тем, что Меган Маркл будет регулярно нарушать правила этикета. Невеста принца Гарри в очередной раз пошла наперекор королевскому протоколу во время официального визита в Шотландию.

Вместе с возлюбленным Меган встретилась в кафе с сотрудниками социальной организации Social Bite, которая занимается вопросами бездомных. Именно тогда и случился очередной конфуз, смутивший публику.

Элис Томпсон, основатель организации, рассказала, что на прощание Меган повела себя весьма не привычно для члена королевской семьи.

«Когда в конце нашей встречи я протянула ей руку для рукопожатия, она в свою очередь меня обняла. Оказалось, что Меган и Гарри гораздо более приземленные, чем я себе представляла», - отметила Элис.

Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

Также, в СМИ появились слухи о том, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл споет легендарная группа Spice Girls.

Джерело: graziamagazine.ru