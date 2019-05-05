Принц Гарри отменил поездку в Нидерланды из-за родов Меган Маркл



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По информации источников при дворе, планы изменились потому, что Меган Маркл до сих пор не родила ребенка

Несколько дней назад принц Гарри удивил общественность новостью о том, что в ближайшие среду и четверг он намерен побывать с официальным визитом в Нидерландах, несмотря на то, что его супруга Меган Маркл со дня на день должна родить. Еще больше заинтриговал герцог Сассекский своих фанатов неожиданным отказом от этой поездки. Причиной изменившихся планов называется «логистическое планирование».

Поклонники королевской семьи уверены, что на самом деле Гарри не поехал в Амстердам потому, что решил больше времени проводить дома с женой, у которой теперь роды могут начаться в любой момент, поскольку предполагаемый срок появления на свет ребенка был еще неделю назад, пишет Daily Mail.

«В настоящее время герцог планирует отправиться в Гаагу в четверг 9 мая для запуска игр Invictus The Hague 2020, как и планировалось», - отмечает пресс-секретарь принца.