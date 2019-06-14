Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой



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Меган Маркл

Наследник британской короны был не прочь завести интрижку с моделью Burberry Сарой Джеклин

О начале отношений принца Гарри и Меган Маркл известно не так много. Как сообщали британские таблоиды, внук Елизаветы II впервые увидел будущую супругу на снимках в блоге своей приятельницы. Подруга организовала очарованному красавицей-актрисой Гарри первое свидание с ней.

Но, оказывается, Меган была не единственной женщиной, которая в то время нравилась принцу. Как рассказала биограф британской монаршей семьи Анджела Левин, Гарри был увлечен моделью компании Burberry Сарой Джеклин. Многие были уверены, что у пары начался роман.

«Они познакомились на одной из вечеринок. Он узнал номер ее телефона и буквально бомбардировал ее сообщениями», – говорит эксперт.