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    Жизнь

    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой

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    Меган Маркл - Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Меган Маркл

    Наследник британской короны был не прочь завести интрижку с моделью Burberry Сарой Джеклин

    О начале отношений принца Гарри и Меган Маркл известно не так много. Как сообщали британские таблоиды, внук Елизаветы II впервые увидел будущую супругу на снимках в блоге своей приятельницы. Подруга организовала очарованному красавицей-актрисой Гарри первое свидание с ней.

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    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой
    Принц Гарри при знакомстве с Маркл был увлечен другой девушкой

    Но, оказывается, Меган была не единственной женщиной, которая в то время нравилась принцу. Как рассказала биограф британской монаршей семьи Анджела Левин, Гарри был увлечен моделью компании Burberry Сарой Джеклин. Многие были уверены, что у пары начался роман.

    «Они познакомились на одной из вечеринок. Он узнал номер ее телефона и буквально бомбардировал ее сообщениями», – говорит эксперт.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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