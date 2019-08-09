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    Жизнь

    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри и Меган Маркл

    38-летняя герцогиня Сассекская больше не появится в кино

    До брака с наследником британского престола Меган Маркл была успешной американской актрисой. Она запомнилась зрителям по яркой роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».

    Звезда отказалась от съемок ради замужества и выполнения обязанностей представителя королевской семьи. 64-летний голливудский актер Кевин Костнер утверждает, что принц Гарри запретил жене возвращаться в кино.

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    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами
    Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами

    «Я на стороне Гарри, он отличный парень. Я бы тоже не хотел бы видеть, как моя жена целуется с другими мужчинами… Я бы этого не понял», – отметил обладатель двух «Оскаров» в ходе шоу Lorraine.

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    кино Меган Маркл Принц Гарри актер
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