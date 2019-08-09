Принц Гарри запретил Меган Маркл возвращаться в кино из-за поцелуев с актерами



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Принц Гарри и Меган Маркл

38-летняя герцогиня Сассекская больше не появится в кино

До брака с наследником британского престола Меган Маркл была успешной американской актрисой. Она запомнилась зрителям по яркой роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».

Звезда отказалась от съемок ради замужества и выполнения обязанностей представителя королевской семьи. 64-летний голливудский актер Кевин Костнер утверждает, что принц Гарри запретил жене возвращаться в кино.

«Я на стороне Гарри, он отличный парень. Я бы тоже не хотел бы видеть, как моя жена целуется с другими мужчинами… Я бы этого не понял», – отметил обладатель двух «Оскаров» в ходе шоу Lorraine.



