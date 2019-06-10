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    Жизнь

    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Луи - Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Луи

    Крошечный принц стал звездой важного мероприятия

    Накануне младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые принял участи в параде по случаю дня рождения королевы.

    Практически вся королевская семья Великобритании присутствовала в минувшую субботу на праздничном параде, в день рождения королевы.  После шествия семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть полеты самолетов. Кстати, для принца Луи, самого молодого в семье герцога и герцогини Кембриждских участие в параде стало первым в жизни.

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    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри
    Принц Луи донашивает вещи принца Гарри

    Малыш сидел на руках родителей, махал пролетающим самолетам, смеялся и вообще был полон восторга. Но не только за реакцией маленького Луи наблюдали историки королевской семьи. Самые внимательные обратили внимание на то, что принц был одет в бело-синюю рубашку с рисунком и синие шорты.

    Это был тот же наряд, который носил его дядя принц Гарри на дне рождения королевы в 1986 году. На фотографии того года видно, что принцесса Анна держит двухлетнего принца Гарри, одетого в те же шорты и рубашку, пишет Еxpress.co.

     

    Кейт Миддлтон Принц Гарри семья
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