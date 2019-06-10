Принц Луи донашивает вещи принца Гарри



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Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Луи

Крошечный принц стал звездой важного мероприятия

Накануне младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые принял участи в параде по случаю дня рождения королевы.

Практически вся королевская семья Великобритании присутствовала в минувшую субботу на праздничном параде, в день рождения королевы. После шествия семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть полеты самолетов. Кстати, для принца Луи, самого молодого в семье герцога и герцогини Кембриждских участие в параде стало первым в жизни.

Малыш сидел на руках родителей, махал пролетающим самолетам, смеялся и вообще был полон восторга. Но не только за реакцией маленького Луи наблюдали историки королевской семьи. Самые внимательные обратили внимание на то, что принц был одет в бело-синюю рубашку с рисунком и синие шорты.

Это был тот же наряд, который носил его дядя принц Гарри на дне рождения королевы в 1986 году. На фотографии того года видно, что принцесса Анна держит двухлетнего принца Гарри, одетого в те же шорты и рубашку, пишет Еxpress.co.