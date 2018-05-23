Принц Монако стал отцом во второй раз

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Пьер Казираги и его супруга Беатриче Борромео

В минувший понедельник королевский двор Монако встречал еще одного наследника

Пьер Казираги, сын принцессы Каролины Гримальди, и его супруга Беатриче Борромео стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Франческо Карло Альберт. Мальчик стал десятым в очереди на княжеский трон.

О беременности Беатриче стало известно лишь в марте этого года, когда она появилась с округлившимся животом на ежегодном Балу Роз в Монако.

Супруги также воспитывают сына Стефано, который родился в феврале прошлого года.

Напомним, что вскоре в семье Казираги снова ожидается пополнение. 31-летняя Шарлотта, сестра Пьера, этим летом станет мамой во второй раз.

Джерело: graziamagazine.ru