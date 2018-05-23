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    Принц Монако стал отцом во второй раз

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    <span>Пьер Казираги и&nbsp;его супруга Беатриче Борромео</span> - Принц Монако стал отцом во второй раз
    Пьер Казираги и его супруга Беатриче Борромео

    В минувший понедельник королевский двор Монако встречал еще одного наследника

    Пьер Казираги, сын принцессы Каролины Гримальди, и его супруга Беатриче Борромео стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Франческо Карло Альберт. Мальчик стал десятым в очереди на княжеский трон.

    О беременности Беатриче стало известно лишь в марте этого года, когда она появилась с округлившимся животом на ежегодном Балу Роз в Монако.

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    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз
    Принц Монако стал отцом во второй раз

    Супруги также воспитывают сына Стефано, который родился в феврале прошлого года.

    Напомним, что вскоре в семье Казираги снова ожидается пополнение. 31-летняя Шарлотта, сестра Пьера, этим летом станет мамой во второй раз.

    Джерело: graziamagazine.ru

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