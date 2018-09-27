Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать



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Принц Уильям и малыш Джордж

Пока Кейт Миддлтон наслаждается последними днями своего декретного отпуска, принц Уильям в одиночку исполняет герцогские обязанности

Но даже в рабочих поездках он не забывает о семье.

На днях Уильям приехал в Намбию. Выступая на приеме у британского Верховного комиссара в столице страны Виндхуке, он отметил, что очень сожалеет, что супруга и дети не смогли присоединиться к нему в этом путешествии.

«Я рад посетить Намбию впервые. Мне только жаль, что моя жена Кэтрин не смогла присоединиться ко мне. Она очень ревнует, когда я путешествую один. И особенно когда я с нетерпением жду тех ночей, в которые могу выспаться вдалеке от моих замечательных детей», - сказал Уильям, который в апреле этого года стал отцом третий раз - Кейт Миддлтон подарила супругу еще одного сына.

Слова герцога Кенсингтонского были встречены улыбками женщин и сочувствующим пониманием у мужской половины собравшихся.

Ожидается, что оставшуюся неделю принц Уильям проведет в рабочих поездках. Кейт, которую в последний раз видели на публике в минувший уикенд на свадьбе друзей, вернется к своим общественным обязанностямпосле родов своей сестры Пиппы Миддлтон. А пока она занимается Джорджем, который в этом году пошел во второй класс, Шарлоттой и Луи, которому нет еще и полугода.

Джерело: Hello!