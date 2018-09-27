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    Жизнь

    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать

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    Принц Уильям и малыш Джордж - Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям и малыш Джордж

    Пока Кейт Миддлтон наслаждается последними днями своего декретного отпуска, принц Уильям в одиночку исполняет герцогские обязанности

    Но даже в рабочих поездках он не забывает о семье.

    На днях Уильям приехал в Намбию. Выступая на приеме у британского Верховного комиссара в столице страны Виндхуке, он отметил, что очень сожалеет, что супруга и дети не смогли присоединиться к нему в этом путешествии.

    «Я рад посетить Намбию впервые. Мне только жаль, что моя жена Кэтрин не смогла присоединиться ко мне. Она очень ревнует, когда я путешествую один. И особенно когда я с нетерпением жду тех ночей, в которые могу выспаться вдалеке от моих замечательных детей», - сказал Уильям, который в апреле этого года стал отцом третий раз - Кейт Миддлтон подарила супругу еще одного сына.

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    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать
    Принц Уильям признался, что дети не дают ему спать

    Слова герцога Кенсингтонского были встречены улыбками женщин и сочувствующим пониманием у мужской половины собравшихся.

    Ожидается, что оставшуюся неделю принц Уильям проведет в рабочих поездках. Кейт, которую в последний раз видели на публике в минувший уикенд на свадьбе друзей, вернется к своим общественным обязанностямпосле родов своей сестры Пиппы Миддлтон. А пока она занимается Джорджем, который в этом году пошел во второй класс, Шарлоттой и Луи, которому нет еще и полугода. 

    Джерело: Hello!

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