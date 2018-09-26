Елена Кравец отдала двойняшек в детский сад



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Елена Кравец

Участница «Квартала 95» рассказала, как дети отреагировали на воспитательницу

По словам Елены Кравец, малыши Катя и Ваня пошли в садик в конце сентября. В первый день звездная мама оставила деток всего на несколько часов.

«Они ничего не поняли, потому что подумали, что это очередная детская игровая комната. Потом был второй день, третий. Они начали называть это место «к тете» почему-то. «Мы идем к тете». Я говорю: «В сад», они – «К тете, в сад», - рассказала актриса.

А через некоторое время, Елена Кравец начала оставлять малышей на весь день.

«Да, был момент, когда ты приходишь, они не слезают с рук. А потом слезают, садятся за столик, за игрушки, начинают что-то там суетиться с другими малышами. Немножко забывают, что надо ж, ой, грустить и печалиться. Ты в этот момент ретируешься плавненько, потом они вспоминают. Но, как сообщает нам наша воспитательница, она присылает фотоотчеты, все нормально», - призналась звездная мама в комментарии ТСН.

Стоит отметить, что Елена Кравец часто публикуют снимки малышей в соцсети. Однако, лица детей она предпочитает не показывать. Практически все фотографии Кати и Вани сняты со спины.

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