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    Шоу-биз

    Виктория и Дэвид Бекхэм готовятся снова стать родителями

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    Виктория и Дэвид Бекхэм - Виктория и Дэвид Бекхэм готовятся снова стать родителями
    Виктория и Дэвид Бекхэм

    Хотя последние пару лет в Сети и прессе неоднократно обсуждались проблемы между знаменитыми супругами, 43-летним Дэвидом Бекхэмом и 44-летней Викторией Бекхэм, распадаться пара, судя по всему, не собирается

    Более того, по информации инсайдеров, звезды, которые уже воспитывают четверых детей, вскоре снова станут родителями.

    Приближенные к паре источники рассказали западным СМИ о том, что скоро у Виктории и Бекхэма появится пятый ребенок. «Недавно они собрали в своем доме близких друзей и произнесли тост. Дэвид со слезами на глазах сообщил, что скоро их семья станет на одного человека больше», — поделился инсайдер.

    Также он добавил, что этого ребенка звездная пара хотела уже давно. Предполагается, что Виктория станет мамой в марте 2019 года. Хотя пока пол будущего малыша не афишируют, уточняется, что Виктория и Дэвид мечтают еще об одной дочери.

    Напомним, сейчас муж и жена воспитывают четверых детей: 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и семилетнюю дочь Харпер.

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